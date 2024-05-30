Süper Lig aşkına

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselecek son ekip, bugün Adana'da yapılacak Sakaryaspor- Bodrum FK maçının galibi olacak. Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak dev finali hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Ligi 3. üçüncü bitiren Sakaryaspor, doğrudan play-off finaline yükseldi. Bodrum FK ise play-off ilk turunda Boluspor'u eledikten sonra ikinci turda da Çorum FK'yi saf dışı bıraktı.

17 YILDIR SÜPER LİG'E HASRET

Daha önce ikisi play-off'tan olmak üzere 5 kez Süper Lig vizesi alan Sakaryaspor, 11 sezon yer aldığı Süper Lig'de en son 2006-07'de mücadele etti. 1997-1998, 2000-2001, 2005-2006, 2007-2008 ve 2022-2023'te play-off oynayan Sakaryaspor, 1997-1998 ve 2005-2006'da rakiplerini geçerek Süper Lig'e yükseldi. 1980-1981, 1986-1987 ve 2003-2004 de doğrudan Süper Lig vizesi almıştı. Süper Lig tecrübesi olmayan Bodrum ise geçen sezon da yükseldiği finalde Pendik'e yenilerek Süper Lig'i yakalayamamıştı.