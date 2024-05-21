DİĞER
Atınç'ın talibi çok
Süper Lig'de iskelet kadroyu koruyup kaliteli takviyeler yapmayı planlayan Göztepe'de Atınç Nukan başta olmak üzere Kubilay Kanatsızkuş, Doğan Erdoğan, İsmail Köybaşı, Tarkan Serbest ve Ahmed Ildız'a teklifler olduğu öğrenildi. Özellikle Atınç için K.Paşa ve Kayseri'nin devrede olduğu bildirildi. İkinci yarıda yedek kulübesinde oturan deneyimli stoperin de düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği vurgulandı.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.