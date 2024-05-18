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Rakip İtalya

Filenin Sultanları, Antalya’daki Milletler Ligi’nde 3. maçında İtalya’yla 20.00’de karşılaşacak. İlk maçında Japonya’ya kaybeden milliler, önceki gün Hollanda’yı yenmişti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
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Rakip İtalya

Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Antalya etabındaki 3. maçında bugün saat 20.00'de İtalya'yla karşılaşacak. İlk maçta 22 resmi galibiyetin ardından Japonya'ya 3-2 kaybederek ilk yenilgisini alan Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-1 mağlup etti. Sultanlar, ilk etabı yarın saat 20.00'de başlayacak Fransa maçıyla tamamlayacak. İtalyan Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, İtalya'yı FIVB Milletler Ligi'nde grup ve çeyrek finalde 3-0, CEV Avrupa Şampiyonası yarı final mücadelesinde de 3-2 mağlup etmişti. Millilerimiz, ikinci etapta 28 Mayıs- 2 Haziran'da ABD'de, 3. etapta ise 11-16 Haziran'da Çin'de parkeye çıkacak. VNL'de 16 takımın mücadele edeceği üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan ekipler, finallere katılma hakkı kazanacak.

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