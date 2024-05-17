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İskelet korunacak

Trendyol 1. Lig'de bitime 2 maç kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe'de yeni sezon için kadro planlaması erken başladı. Süper Lig'de asansör takım olmak istemeyen Göztepe iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Takımı Süper Lig'e taşıyan Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov ile yola devam edecek olan sarı- kırmızılılar dış transferde kolları sıvarken, iç transferde de kalacaklar netleşmeye başladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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İskelet korunacak
Trendyol 1. Lig'de bitime 2 maç kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe'de yeni sezon için kadro planlaması erken başladı. Süper Lig'de asansör takım olmak istemeyen Göztepe iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Takımı Süper Lig'e taşıyan Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov ile yola devam edecek olan sarı- kırmızılılar dış transferde kolları sıvarken, iç transferde de kalacaklar netleşmeye başladı. Southampton'dan kiralanan kaleci Mateuzs Lis'in bonservisini almak için kolları sıvayan İzmir ekibinde sağ bek Ogün Bayrak, stoperler Heliton, Taha Altıkardeş, Ümit Akdağ, orta saha oyuncuları Yalçın Kayan, Ahmed Ildız, Dennis ve Doğan Erdoğan'ın yanı sıra hücum oyuncuları Romulo ve Messaoudi'nin yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edeceği bildirildi. Diğer futbolcular konusunda henüz net bir kararın verilmediği öğrenildi.
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