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İskelet korunacak
Trendyol 1. Lig'de bitime 2 maç kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe'de yeni sezon için kadro planlaması erken başladı. Süper Lig'de asansör takım olmak istemeyen Göztepe iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Takımı Süper Lig'e taşıyan Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov ile yola devam edecek olan sarı- kırmızılılar dış transferde kolları sıvarken, iç transferde de kalacaklar netleşmeye başladı.
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