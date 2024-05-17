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Bodrum yarı finalde

Trendyol 1. Lig'de sezonu 4. sırada bitiren Bodrum FK, 7. sıradan play-off'a katılmaya hak kazanan Boluspor'u ev sahibi avantajıyla çeyrek finalde ağırladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmanın ilk yarısında takımlar daha çok savunmada kalarak hücumu düşünmezken, tek tehlikeli pozisyonda 30. dakikada Bodrum atağında Musah Mohammed'in kafa vuruşunda top direkten döndü. Bodrum ekibi, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede ikinci yarının son 10 dakikasında sonuca gitti. 80. dakikada Burak Çoban, müthiş getirdiği topta pasını Celal'e verdi. Celal de güzel bir vuruşla takımını öne geçirdi. Kalan sürede savunmasını boşaltan Bolu'yu 90+7'de Haqi'nin golüyle 2-0 yenen Bodrum FK, yarı finale adını yazdırmayı başardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Bodrum yarı finalde

Trendyol 1. Lig'de sezonu 4. sırada bitiren Bodrum FK, 7. sıradan play-off'a katılmaya hak kazanan Boluspor'u ev sahibi avantajıyla çeyrek finalde ağırladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmanın ilk yarısında takımlar daha çok savunmada kalarak hücumu düşünmezken, tek tehlikeli pozisyonda 30. dakikada Bodrum atağında Musah Mohammed'in kafa vuruşunda top direkten döndü. Bodrum ekibi, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede ikinci yarının son 10 dakikasında sonuca gitti. 80. dakikada Burak Çoban, müthiş getirdiği topta pasını Celal'e verdi. Celal de güzel bir vuruşla takımını öne geçirdi. Kalan sürede savunmasını boşaltan Bolu'yu 90+7'de Haqi'nin golüyle 2-0 yenen Bodrum FK, yarı finale adını yazdırmayı başardı.

GEÇEN SEZON FİNALDE 2-1 KAYBETTİ

Trendyol 1. Lig'de normal sezonda Boluspor'a diş geçiremeyen Bodrum FK, play-off'ta rakibini elemeyi başardı. İlk yarıda deplasmanda 2-1 kaybeden yeşil- beyazlılar, ikinci devrede sahasında yaptığı karşılaşmada 1-1 berabere kaldı. Ege temsilcisi, geçtiğimiz sezon da play-off finaline yükselmiş. Finalde Pendik'e 2-1 mağlup olarak Süper Lig'e yükselme şansını kullanamamıştı.

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Bodrum FK, Boluspor karşısında 5'i isabetli 16 şut çekerken, Yarenler, 4 şutta sadece 1 isabet bulabildi.

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