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Muhteşem taraftar

Güzelyalı ve Göztepe semtlerinde taraftarlar çok renkli görüntüler oluşturdu. Tribünler statta adeta şov yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Muhteşem taraftar

Göztepe'nin ev sahipliği yaptığı Gürsel Aksel Stadı ve çevresi dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Biletleri günler öncesinden tüketen Göztepeli taraftarlar bu maçta stadı tamamen doldurdu. Sabahın ilk ışıklarından itibaren büyük heyecan yaşamaya başlayan futbolseverler saat 13.30'da Üçkuyular Meydanı'nda toplanıp kortej halinde Gürsel Aksel Stadı'na geldi. Yoğun kalabalığın yaşandığı Güzelyalı ve Göztepe semtlerinde taraftarlar çok renkli görüntüler oluşturdu. Sarıkırmızılı tribünler statta adeta şov yaptı. Güney kale arkasında dev koreografi hazırlayan taraftarlar bayrak, pankart ve flamalarla ortalığı festival alanına çevirdi.

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