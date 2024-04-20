Bodrum FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Bodrum FK - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. Bodrum FK ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodrum FK - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BODRUM FK - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Bodrum FK - Şanlıurfaspor maçı 21 Nisan Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Mücadeleyi TRT Spor'dan canlı izleyebilirsiniz.