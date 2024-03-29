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Tuncay Şanlı: Sezon sonuna kadar kaybetmek istemiyoruz

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, normal sezonun kalan bölümünde de üçüncü sıradaki yerini koruyarak play-off'ta doğrudan final oynamayı hedefliyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 11:10
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Tuncay Şanlı: Sezon sonuna kadar kaybetmek istemiyoruz

Ligde sezonun ilk yarısını 32 puanla 4. sırada tamamlayan Sakaryaspor, ikinci devrede 10 maçta 15 puan topladı.

Yeşil-siyahlı ekip, ligde 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 47 puanla 3. sırada yer alıyor.

1. Lig'de normal sezonunu üçüncü bitirecek takımın doğrudan finale yükseleceği play-off sisteminde 4, 5, 6 ve 7. sıradakiler finale çıkmak için mücadele edecek.

TUNCAY ŞANLI: TAKIMIN HAVASI YERİNDE

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, yaptığı açıklamada, zorlu bir fikstürden geçtiklerini söyledi.

Önlerine fırsatlar çıktığını belirten Şanlı, "Daha önce de üst sıralarda olmamız gerektiğini biliyorduk fakat bazen istediğiniz sonuçları alamıyorsunuz. Bu futbolun doğasında var. Şu anda 3. sıradayız, play-off'un içindeyiz. Elbette final oynamak isteriz. 7 maç kaldı. Bu ligde rekabetin, mücadelenin üst seviyede olduğunu son maçlarda daha net gördük." diye konuştu.

Tuncay Şanlı, sezonun ikinci yarısında daha zorlu bir periyodun içinde olacaklarını bildiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bizim de hatalarımız oldu ama şu anda istediğimiz noktadayız. Daha iyi de olabilirdik. Şu anda takımın havası yerinde. Direkt final oynamak istiyoruz ama dediğim gibi 7 maç var. Her maçı tek tek düşünmeliyiz. Şanlıurfa deplasmanında istediğimiz mücadeleyi sahaya yansıtıp, oradan galibiyetle döndüğümüzde farklı şeyleri konuşacağız."

Ligde play-off yarışında her hafta sıralamanın değiştiğini anlatan Şanlı, "Bu da ligin kalitesi, güzelliği, heyecanı ve takip edilmesi anlamında çok değerli. Bu rekabetin olması aslında Türk futbolunun kazancı demektir. Tabii ki herkes kazanmak, şampiyon olmak istiyor." şeklinde konuştu.

Tuncay Şanlı, hedefleriyle ilgili "Sezon sonuna kadar kaybetmek istemiyoruz. Bu düşüncede sahada olalım. Bazen puan kaybedebilirsiniz ama sahada çok şey kazanabilirsiniz. Bu 7 maçta da alabildiğimiz en fazla puanı alıp, kaybetmek istemiyoruz. Bir final maçımız var, o da son maç. Onu da hep beraber göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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