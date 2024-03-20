İşte Göztepe farkı

1. Lig'de Keçiörengücü ile golsüz berabere kalarak en yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde Süper Lig yarışında çok büyük avantajla milli araya giren Göztepe'nin taraftarı yine fark yarattı. Keçiörengücü maçında Gürsel Aksel Stadı'nda 17 bin 161 biletli taraftar Göztepe'yi destekledi. Geçen hafta Trabzonspor- Fenerbahçe maçını 37 bin 161 biletli seyirci izledi. Derbi hariç diğer Süper Lig takımlarının seyirci sayıları ise Göztepe'nin gerisinde kaldı. Evinde Antalya ile karşılaşan Beşiktaş 15 bin 853 biletli taraftara oynadı. Adana Demir- Sivas müsabakasını 8 bin 898 kişi seyretti. Lider Galatasaray ise Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Galatasaray'ın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 4-3 kazandığı maçta 7 bin 454 taraftar yer aldı. İstanbul'da Fatih Karagümrük- Konyaspor karşılaşmasını ise sadece 779 kişi izledi.

1. Lig'de 31 puanla 13'üncü sırada yer alan Manisa FK, taraftarıyla iftar organizasyonunda bir araya gelecek. Organizasyon 23 Mart Cumartesi akşamı.

1. Lig'de aylardır düşme hattından kurtulamayan Altay'da 22-29 Mart'ta yapılacak olağanüstü genel kurulda Süleyman Özkaral'ın başkanlığa aday olacağı öğrenildi. Kulübün borcu 602 milyon TL.

Kocaelispor yönetimi, Başkan Engin Koyun'un resmi istifasını kabul etti. Kendisine başarılar diledi ve ardından Recep Durul vekaleten koltuğa oturdu

SOMA'nın hocası Burhanettin Basatemür, taraftarın tepkilerine sitem etti: Tüm Türkiye'de takdir görürken, buradaki taraftar kardeşlerimizin yaptığı için konuşacak bir şeyim yok, canları sağ olsun.

ŞİMŞEK BANDIRMA'DA

Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Bandırmaspor teknik direktörlük görevi için Yusuf Şimşek ile prensipte anlaştı. Şimşek bugün Bandırma'da olacak ve son kez bordo-beyazlı yönetimle görüşecek. 48 yaşındaki teknik direktör son olarak Altay'da çalıştı.