Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor 2-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ümraniyespor sahasında kazandı!

Ümraniyespor 2-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ümraniyespor sahasında kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor sahasında Adanaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 18:20
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Ümraniyespor 2-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ümraniyespor sahasında kazandı!
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Adanaspor'u 2-0 yendi.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Barış Çiçeksoyu

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız, Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Dk. 79 İlhami Siraçhan Nas), Onur Ayık (Dk. 46 Hasan Ayaroğlu), Diniyev, Emre Demir (Dk. 46 Atalay Babacan), Emrecan Bulut (Dk. 65 Tiago Çukur), Saponjic (Dk. 65 Melih Okutan)

Adanaspor: Ferhat Kaplan, Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Hüseyin Öztürk, Mehmet Taş, Dabo, Muhammed (Dk. 78 Kubilay Aktaş), Diakite, Oberlin (Dk. 41 Ciss), Fernandes

Goller: Dk. 87 Glumac, Dk. 90 İlhami Siraçhan Nas (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Uğur Kaan Yıldız, Dk. 73 Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor), Dk. 73 Dabo (Adanaspor)

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