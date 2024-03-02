Haberler TFF 1.Lig Dadaş'a bilendi

Dadaş'a bilendi

Trendyol 1. Lig'de 3 maçtır kazanamayan 3. sıradaki Kocaelispor, bugün Erzurumspor deplasmanında yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel'le 3 puan siftahı yapmak amacında.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dadaş'a bilendi

Trendyol 1. Lig'de ilk iki mücadelesi veren ve Trendyol Süper Lig hasretini dindirmek isteyen Kocaelispor, yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel ile ilk galibiyetini bugün Erzurumspor'dan almak istiyor. Keçiörengücü beraberliği ile Kocaeli mesaisine başlayan Mustafa Gürsel, Süper Lig iddiasını sürdürmek için futbolcularından galibiyet sözü aldı. Kocaelisporlu futbolcuların da Erzurum deplasmanından 3 puanla dönmek için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdiği öğrenildi. 3 maçtır galibiyet hasreti çeken Körfez ekibinde, Ankaragücü'nden transfer edilen Gürcü futbolcu Giorgi Beridze sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Yeşil-siyahlı formayla 18 lig, 1 de Türkiye Kupası maçında 4 kez fileleri havalandıran Gürcü yıldızın yerine Mustafa Gürsel'in Barış Alıcı'ya forma vermesi bekleniyor.

DİĞER
Kardeşlerim'de Akif harekete geçiyor!
Başkan Erdoğan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek
Astronomik bedelle ayrılıyor! İşte o dev rakam
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Kışın olmadı yazın geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sakaryaspor - Manisa FK maçı ne zaman?
BB Erzurumspor - Kocaelispor maçı ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı 2 Mart 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antetokounmpo'dan Chicago potasına 46 sayı! Antetokounmpo'dan Chicago potasına 46 sayı! 10:08
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Kışın olmadı yazın geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Kışın olmadı yazın geliyor 10:07
İrfan Can'a zamlı sözleşme! İşte ödenecek rakam İrfan Can'a zamlı sözleşme! İşte ödenecek rakam 10:06
Biletleri kesildi! Sezon sonu yolcular Biletleri kesildi! Sezon sonu yolcular 09:35
F.Bahçe'de büyük tehlike! 5 isim... F.Bahçe'de büyük tehlike! 5 isim... 09:34
Hatayspor - F.Bahçe maçı ne zaman? Hatayspor - F.Bahçe maçı ne zaman? 09:32
Daha Eski
Yapay zekadan derbi değerlendirmesi! İşte o veriler Yapay zekadan derbi değerlendirmesi! İşte o veriler 09:28
Bugün kimin maçı var? 2 Mart Cumartesi Bugün kimin maçı var? 2 Mart Cumartesi 08:07
Fener rekorla Fener rekorla 01:05
Altın adam Abdullah Altın adam Abdullah 01:03
Judoda 2 bronz Judoda 2 bronz 01:02
Monaco ile PSG yenişemedi! Monaco ile PSG yenişemedi! 00:59