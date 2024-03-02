Dadaş'a bilendi

Trendyol 1. Lig'de ilk iki mücadelesi veren ve Trendyol Süper Lig hasretini dindirmek isteyen Kocaelispor, yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel ile ilk galibiyetini bugün Erzurumspor'dan almak istiyor. Keçiörengücü beraberliği ile Kocaeli mesaisine başlayan Mustafa Gürsel, Süper Lig iddiasını sürdürmek için futbolcularından galibiyet sözü aldı. Kocaelisporlu futbolcuların da Erzurum deplasmanından 3 puanla dönmek için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdiği öğrenildi. 3 maçtır galibiyet hasreti çeken Körfez ekibinde, Ankaragücü'nden transfer edilen Gürcü futbolcu Giorgi Beridze sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Yeşil-siyahlı formayla 18 lig, 1 de Türkiye Kupası maçında 4 kez fileleri havalandıran Gürcü yıldızın yerine Mustafa Gürsel'in Barış Alıcı'ya forma vermesi bekleniyor.