Haberler TFF 1.Lig Kocaelispor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı!

Kocaelispor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı!

Son dakika spor haberi: Kocaelispor'un yeni teknik direktörü Mustafa Gürsel oldu. Körfez ekibi, deneyimli teknik adam ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 15:31 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 15:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kocaelispor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı!

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, teknik direktör Mustafa Gürsel'le 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Engin Koyun, bugün yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, şehrin, taraftarın ve yönetimin, Kocaelispor'un Trendyol Süper Lig'e yükselmesini beklediğini kaydetti.

Yönetim kurulu üyeleriyle yaptıkları toplantıda teknik direktör Gürsel'in ön plana çıktığını dile getiren Koyun, "Kendisine 'Aramıza hoş geldin.' diyorum. Sizin için camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İyi bir kulübe geldiğinin, nereye geldiğinin o da farkında. Kocaelispor'umuzu ve ligimizi kendisi yakinen biliyor. Kendisi Türkiye'de başarılara imza atan, en son yine bizim statta Bandırmaspor'la 1. lig play-off finalini oynayan hocamız, kendisini biliyoruz. Hocamızın öncülüğünde hep beraber şehrin hak ettiği, uzun yıllar hasret kaldığı şampiyonluğu bu sene yaşayacağımızı ümit ediyorum." diye konuştu.

MUSTAFA GÜRSEL: KOCAELİ CAMİASININ BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYORUM

Kocaelispor'un hedefini bildiğini aktaran Mustafa Gürsel, "Sezon başında çıktıkları bu yolun sonunda ne istediklerini biliyorum. Ligde kalan sürede, hedefe giden yolda en büyük katkıyı bizler takıma ve camiaya veririz ve özlenen bu hedefe hep beraber ulaşırız diye düşünüyorum. Onun için ne gerekiyorsa fazlasıyla yapmaya hazırız. Kocaeli camiasının büyüklüğünü biliyorum. Benim için de kulüp için de camia için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo çok sinirlendi! Oğlunun yaptığı hareket...
Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Mecliste mutabakat temin edilirse meseleyi kökten çözeceğiz | Danıştay 5. Dairesi'ne tepki
Anderson Talisca bombası! Beşiktaş'a dönüyor
Davinson ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bodrum FK'ya Gökdeniz ve Kenan'dan büyük katkı
Yayın İhale Komisyonu teklifleri değerlendirmeye aldı!
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Berat Kandili hangi gün, ayın kaçı?
EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI 2024 | Sağlık Bakanlığı eş durumu atama, yer değiştirme kura sonuç ekranı
BODRUM GÜZELİ TARİFİ | Bodrum mandalinalı magnolya nasıl yapılır? Malzemeler, yapılışı, püf noktaları
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kocaelispor'un yeni hocası resmen açıklandı! Kocaelispor'un yeni hocası resmen açıklandı! 15:30
Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? 15:21
Marsilya'da Jean-Louis Gasset dönemi! Marsilya'da Jean-Louis Gasset dönemi! 15:15
Szymanski'nin transferini duyurdular! Szymanski'nin transferini duyurdular! 15:07
Marsilya'da teknik direktör Gattuso ile yollar ayrıldı! Marsilya'da teknik direktör Gattuso ile yollar ayrıldı! 14:57
G.Saray'ın Sparta Prag mesaisi başladı! G.Saray'ın Sparta Prag mesaisi başladı! 14:46
Daha Eski
Melih Mahmutoğlu: Milli takımda olmaktan dolayı gururluyuz! Melih Mahmutoğlu: Milli takımda olmaktan dolayı gururluyuz! 14:34
Marsilya'da flaş ayrılık kararı! Marsilya'da flaş ayrılık kararı! 14:26
Ergin Ataman: Hedefimiz bir kupa kazanmak Ergin Ataman: Hedefimiz bir kupa kazanmak 14:24
Davinson ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet' Davinson ülkesinde gündem oldu! 'Sanki bir forvet' 13:54
Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? 13:35
İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman? İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 13:32