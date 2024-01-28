Dadaşlar play-off aşkına

Trendyol 1. Lig'de play-off'u hedefleyen Erzurumspor, Manisa FK deplasmanında kritik bir zafer kazandı. Mavi-beyazlılar, John Mary (k.k.) ve Mikhael Rosheuvel'in golleriyle 2-0'lık galibiyete uzandı. Manisa FK, Muhammet ve Sertan'ın atılmasıyla mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Geçtiğimiz hafta da Bodrum FK'yi tek golle geçen Dadaşlar, üst üste 2. galibiyetini aldı. Erzurumspor bu zaferle 23 puana yükselerek rakibiyle puanları eşitledi. Play-off yürüşünü sürdüren mavibeyazlılar, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.