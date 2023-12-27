Göztepe'de Serdar Gürler sesleri

Göztepe, 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamladı. İzmir temsilcisi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Ligin ikinci yarısına daha kaliteli bir oyuncu ekibiyle girmek isteyen sarı-kırmızılıların, eski futbolcusu Serdar Gürler'i listeye aldığı kaydedildi.

Sarı-Kırmızılı ekipte 2018-2020 yılları arasında forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ekibi Başakşehir'de bu sezon fazla forma şansı bulamadı. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un onay vermesi halinde kurmayların Serdar'ı transfer edebileceği öğrenildi.

Bu sezon Başakşehir'de genellikle yedek kulübesine hapsolan Serdar'ın da Göztepe'ye geri dönmeye sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanacağı vurgulandı.