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Göztepe'de Serdar Gürler sesleri

Son dakika spor haberleri... Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibi son olarakta Rams Başakşehir'de forma şansı bulmakta zorlanan eski oyuncuları Serdar Gürler'i gündemine aldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 15:58
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Göztepe'de Serdar Gürler sesleri

Göztepe, 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamladı. İzmir temsilcisi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Ligin ikinci yarısına daha kaliteli bir oyuncu ekibiyle girmek isteyen sarı-kırmızılıların, eski futbolcusu Serdar Gürler'i listeye aldığı kaydedildi.

Sarı-Kırmızılı ekipte 2018-2020 yılları arasında forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ekibi Başakşehir'de bu sezon fazla forma şansı bulamadı. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un onay vermesi halinde kurmayların Serdar'ı transfer edebileceği öğrenildi.

Bu sezon Başakşehir'de genellikle yedek kulübesine hapsolan Serdar'ın da Göztepe'ye geri dönmeye sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanacağı vurgulandı.

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