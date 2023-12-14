Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği "şirketleşme" gündemiyle genel kurula gidecek

Gençlerbirliği "şirketleşme" gündemiyle genel kurula gidecek

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, şirketleşme konusunda delegelerden yetki almak için genel kurula gitme kararı aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 19:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençlerbirliği "şirketleşme" gündemiyle genel kurula gidecek

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Niyazi Akdaş liderliğinde toplanan yönetim kurulumuz, Gençlerbirliği Spor Kulübünün şirketleşmesi ve yeni spor yasasına göre Gençlerbirliği A.Ş.'nin kurulması, kurulacak Gençlerbirliği A.Ş.'ye futbol branşının aktif ve pasiflerinin devredilmesi ile ilgili yetki verilmesi gündemiyle genel kurul toplantısının yapılması hususunda karara varmıştır." denildi.

Genel kurul toplantısının 31 Aralık Pazar günü saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise genel kurulun, 7 Ocak 2024 Pazar günü saat 11.00'de Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda, 4'te 3 çoğunlukla yapılacağı ifade edildi.

DİĞER
Son dakika haberi: İspanyol basını duyurdu! Arda Güler'in dönüş tarihi...
Son dakika: İyi Parti İstanbul'da yaşanan küfürlü kavganın perde arkası! Parti üyeleriyle küfürleşen İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan yaşananları ilk kez takvim.com.tr'ye anlattı
Galatasaray'a 'top canavarı' geliyor! Beşiktaş'a da gol atmıştı...
F.Bahçe ve G.Saray arasında yeni transfer savaşı başlıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1. Lig'de ertelenen hafta programları açıklandı
Altay'a kötü haber! Devreyi kapattı
Geminid meteor yağmuru hangi burcu nasıl etkileyecek? 2023
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ SON DAKİKA - MB rezervleri ne kadar oldu?
Süper Loto sorgulama ekranı 14 Aralık Perşembe
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FIFA en iyi erkek oyuncu finalistleri açıklandı! FIFA en iyi erkek oyuncu finalistleri açıklandı! 19:13
Gaziantep FK'da A. Demirspor hazırlıkları! Gaziantep FK'da A. Demirspor hazırlıkları! 19:06
Gençlerbirliği'nde gündem şirketleşme! Gençlerbirliği'nde gündem şirketleşme! 19:02
Hatayspor'da Ankaragücü mesaisi! Hatayspor'da Ankaragücü mesaisi! 18:59
F.Bahçe'nin S. Trnava maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin S. Trnava maçı 11'i belli oldu! 18:47
Fulham'ın golcüsü F.Bahçe'ye geliyor! Fulham'ın golcüsü F.Bahçe'ye geliyor! 18:37
Daha Eski
David Alaba'ya sürpriz teklif! David Alaba'ya sürpriz teklif! 17:04
F.Bahçe resmen duyurdu! Yeni başantrenör... F.Bahçe resmen duyurdu! Yeni başantrenör... 17:03
Osasuna - Vallecano maçı ne zaman? Osasuna - Vallecano maçı ne zaman? 16:49
Monaco - Lyon maçı ne zaman? Monaco - Lyon maçı ne zaman? 16:44
Özbek'ten transfer açıklaması Özbek'ten transfer açıklaması 16:43
Nottingham Forest - Tottenham maçı ne zaman? Nottingham Forest - Tottenham maçı ne zaman? 16:39