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Altay'da Ceyhun Gülselam'dan kötü haber!

Son dakika spor haberleri... Altay'da sakatlık yaşayan ön libero Ceyhun Gülselam ilk yarıyı kapattı. Geçen haftaki Boluspor müsabakasında kadroda yer almayan tecrübeli futbolcunan alt adalesinde yırtık tespit edildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 12:14
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Altay'da Ceyhun Gülselam'dan kötü haber!

Trendyol 1. Lig'de kümede kalma umutlarını her geçen hafta tüketen Altay'da sakatlık yaşayan ön libero Ceyhun Gülselam ilk yarıyı kapattı. Geçen haftaki Boluspor müsabakasında kadroda yer almayan tecrübeli futbolcunan alt adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Ceyhun'un ilk yarının son 2 haftasındaki Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü müsabakalarını kaçıracağı belirtildi.

Siyah-beyazlılarda sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan'ın ise tedbir amacıyla Boluspor maçında oyundan alındığı ifade edildi. Eren'in Adana deplasmanında görev yapması bekleniyor. Yine aynı karşılaşmada ilk yarının sonunda başına aldığı darbe sonrası baş dönmesi yaşayıp ambulansla hastaneye kaldıralan sol bek Yusuf'un ise çekilen MR'ı temiz çıktı. Altay'da sarı kart cezalıları Sefa ve Onur Efe forma giyemeyecek. Cezaları sona eren Deniz ile Murat Berkan görev yapabilecek.

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