Kocaeli inanıyor

Son olarak deplasmanda Çorum FK'yı 2-1 mağlup ederek yükselişini sürdüren Kocaelispor, sezon sonunda Süper Lig hedefine ulaşacağına inanıyor. Bu sezon attığı 6 golle takımın en skorer isimlerinden olan Douglas Tanque, "Şu ana kadar çok iyi gidiyoruz. Kendimize güvenimiz tam. Takım olarak aramızda müthiş bir bağ var. Bunu sezon sonuna kadar sürdürüp şampiyon, ya da ikinci sıradan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

30 yaşındaki Brezilyalı forvet ayrıca gol atmanın kendisini ekstra motive ettiğinin de altını çizdi. Takımın bir başka hücum oyuncusu Daniel Candeias da sezon sonu hedefe ulaşacaklarına inandığını kaydederek "Önümüzde zorlu maçlar var. En az kayıpla devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Tecrübeli futbolcu ayrıca taraftarlara da seslenerek "Özellikle iç sahadaki maçlarda onların desteği çok önemli. Bizi yalnız bırakmasınlar" ifadesini kullandı.