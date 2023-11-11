Haberler TFF 1.Lig ASTOR Enerji Şanlıurfaspor 0-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor 0-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor deplasmanda konuk olduğu ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 18:24 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 18:25
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ASTOR Enerji Şanlıurfaspor 0-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Ümraniyespor'un galibiyeti getiren golünü 17. dakikada Onur Ayık kaydetti.

Ümraniyespor puanını 12 yaparken ASTOR Enerji Şanlıurfaspor 11 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Enver Cenk Şahin'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

17. dakikada korner atışında Diniyev'in kafasından seken topa ayağının içiyle vuran Onur, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

31. dakikada Mert Çapar'ın indirdiği topa gelişine vuran Donsah topu üstten auta attı.

45. dakikada Barış Gök'ün ceza sahasına gönderdiği top Cavare'den dönerek Abdullah Aydın'ın önünde kaldı. Abdullah'ın vuruşu az farka üstten auta çıktı.

50. dakikada Diniyev'in ceza sahasının solundan direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Tokoteev kornere çeldi.

54. dakikada Mboula'nın ceza sahasına ortasında Enver Cenk Şahin'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

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