1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 11. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Sakaryaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Mehmet Ali Özer

4 Kasım Cumartesi:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Ankara Keçiörengücü: Raşit Yorgancılar

16.00 Gençlerbirliği-Boluspor: Ali Yılmaz

19.00 Göztepe-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır

5 Kasım Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Altay: Yunus Dursun

13.30 Bodrum FK-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK: Gürcan Hasova

19.00 Eyüpspor-Adanaspor: Kutluhan Bilgiç

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Ümraniyespor-Tuzlaspor: Reşat Onur Coşkunses