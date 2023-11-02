1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 11. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Sakaryaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Mehmet Ali Özer
4 Kasım Cumartesi:
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Ankara Keçiörengücü: Raşit Yorgancılar
16.00 Gençlerbirliği-Boluspor: Ali Yılmaz
19.00 Göztepe-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır
5 Kasım Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Altay: Yunus Dursun
13.30 Bodrum FK-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Bitexen Giresunspor-Erzurumspor FK: Gürcan Hasova
19.00 Eyüpspor-Adanaspor: Kutluhan Bilgiç
6 Kasım Pazartesi:
20.00 Ümraniyespor-Tuzlaspor: Reşat Onur Coşkunses