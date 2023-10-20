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Golcüye gerek yok

Ligde son 5 maçta 4 galibiyet alan, 3’te 3 yapan ve 5 maçtır namağlup olan Göztepe’nin attığı 7 golün 6’sı orta saha ve savunma oyuncularından geldi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 06:50
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Golcüye gerek yok

Trendyol 1. Lig'de 3'te 3 yaparak Play- Off potasına giren Göztepe, yarın Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, bu sezon forvetten beklediği katkıyı alamazken, savunma ve orta saha skor yükünü çekti. Bu sezon atılan 7 golün 6'sı orta saha ve defanstan geldi. Takımın yıldız forveti Diouf, sadece bir kez ağları sarstı. Mamah, Kubilay ve Messaoudi sessiz kalırken, Kvasina ise gözden çıkarıldı. Orta sahada görev yapan Slovenyalı Tijanic 3 golle en skorer isim oldu. Yine orta sahanın önemli isimlerinden Celil Yüksel de bir kez ağları sarstı. Savunmadan stoper Atınç Nukan 1-0 kazanılan Altay karşılaşmasında fileleri sarstı. Sağ bek Ogün de 1-0'lık Adanaspor galibiyetini getiren futbolcu oldu.

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