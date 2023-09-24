Haberler TFF 1.Lig Keçiören üçledi: 3-1

Keçiören üçledi: 3-1

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri Dembele, Faruk Can (Kendi kalesine) ve Arda Hilmi kaydetti. Giresun'un tek golü ise Ertuğrul'dan geldi. Bu galibiyetle Ankara Keçiörengücü 6. haftada üçüncü galibiyetine imza attı ve puanını 11'e çıkardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 06:50
Keçiören üçledi: 3-1
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri Dembele, Faruk Can (Kendi kalesine) ve Arda Hilmi kaydetti. Giresun'un tek golü ise Ertuğrul'dan geldi. Bu galibiyetle Ankara Keçiörengücü 6. haftada üçüncü galibiyetine imza attı ve puanını 11'e çıkardı.
DİĞER
Seda Sayan yakın dostu Safiye Soyman'ı takipten çıkarmıştı... Safiye Soyman içini döktü: Çok üzüldüm
İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak yasa! Düşük ve uzun vadeli taksitler: Binalar taşınacak şehir rahatlayacak
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çorum evinde ilk kez kazandı
Derbi Göz-Göz'ün
S SPORT PLUS CANLI İZLE
ATV CANLI İZLE | atv CANLI YAYIN İZLE | atv yayın akışı
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE 07:15
Buruk bildirdi! G.Saray'da 2 imza 1 veda! Buruk bildirdi! G.Saray'da 2 imza 1 veda! 00:31
O müdahele kırmızı kart mı? Toroğlu değerlendirdi! O müdahele kırmızı kart mı? Toroğlu değerlendirdi! 00:29
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 00:29
Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! 00:29
G.Saray zirveyi geri aldı! İşte güncel puan durumu G.Saray zirveyi geri aldı! İşte güncel puan durumu 00:29
Daha Eski
Aslan Başakşehir'den 3 puanla döndü! Aslan Başakşehir'den 3 puanla döndü! 00:29
Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon 00:29
Antalya galibiyet hasretine son verdi! Antalya galibiyet hasretine son verdi! 00:29
Icardi'den rekor! Süper Lig tarihine geçti Icardi'den rekor! Süper Lig tarihine geçti 00:29
G.Saray'da sakatlık şoku! G.Saray'da sakatlık şoku! 00:29
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı! İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı! 00:29