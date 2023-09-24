Keçiören üçledi: 3-1

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri Dembele, Faruk Can (Kendi kalesine) ve Arda Hilmi kaydetti. Giresun'un tek golü ise Ertuğrul'dan geldi. Bu galibiyetle Ankara Keçiörengücü 6. haftada üçüncü galibiyetine imza attı ve puanını 11'e çıkardı.
Trendyol1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Giresunspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri Dembele, Faruk Can (Kendi kalesine) ve Arda Hilmi kaydetti. Giresun'un tek golü ise Ertuğrul'dan geldi. Bu galibiyetle Ankara Keçiörengücü 6. haftada üçüncü galibiyetine imza attı ve puanını 11'e çıkardı.