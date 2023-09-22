Keçiörengücü - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangı kanalda?

1. Lig'in 6. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde Giresunspor'u konuk edecek.

23 Eylül Cumartesi akşamı Keçiören Aktepe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Davut Dakul Çelik yönetecek.

Keçiörengücü - Giresunspor maçı TRT SPOR'dan ekranlara gelecek.

Ligde bu sezon son 4 maçını da kaybetmeyen Ankara Keçiörengücü 8 puanla 8. sırada yer alırken; üst üste oynadığı 3 karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan 13. sıradaki Giresunspor'un ise 4 puanı bulunuyor.

Keçiörengücü - Giresunspor maçını CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN