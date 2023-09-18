Zirvenin sultanı

Trendyol 1. Lig'ide Eyüspor fırtınası sürüyor... 5. hafta mücadelesinde başkentte kendisi gibi namağlup Gençlerbirliği'ne konuk olan eflatun sarılılar, 5'te 5 yaptı: 3-1. Ligde bu sezon oynadığı 5 maçı da kazanan Eyüpspor, namağlup liderliğini sürdürdü. İlk mağlubiyetini yaşayan Gençlerbirliği ise 10 puanda kaldı. Mustapha Yatabare henüz üçüncü dakikada Gençerbirliğini öne geçirdi. Eyüpspor bu gole Bruno (2) ve Ahmed kutucu ile karşılık vererek zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmayı başardı: 3-1.

PENALTIYI KAÇIRDI

Ev sahibi Gençlerbirliği'nin 61. dakikada bulduğu gol topun dışarıdan çevirildiği gerekçesiyle iptal edildi. Öte yandan Eyüpspor'un, 90+6. dakikada kazandığı penaltı atışında 'Panenka' denemesi yapan Regattin'in vuruşu, üst direkten geri döndü.