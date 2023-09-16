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Çorum'a maestro

Transferin son gününü de boş geçmeyen Çorum FK, St. Liege forması giyen 20 yaşındaki Belçikalı 10 numarayı kadrosuna kattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Çorum'a maestro

Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Çorum FK, transferin son gününü boş geçmedi... Kırmızı-siyahlılar, uzun süredir aradığı 10 numarayı Belçika'da buldu. Çorum ekibi, Standard Liege forması giyen Massis Guluk'u renklerine bağladı. 20 yaşındaki 10 numarayla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerine Standard Liege'de başlayan ve daha sonra Eupen altyapısında görev yapan genç oyuncu, geçen sezon Liege'in altyapısında forma şansı buldu. 11 maçta 241 dakika süre alan Massis Guluk, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Çorum FK'ye imza attığı için mutlu olduğunu belirten 20 yaşındaki oyuncu, takımın başarısı için çalışacağını söyledi.

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