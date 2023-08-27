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Eyüp 5'ledi

Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibi, Tuzlaspor önünde gol şov 1 1 yaptı. 3 maçta 9 puan aldılar. 8 gol attılar. Daha gol yemediler.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Eyüp 5'ledi

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Eyüpspor sezona inanılmaz bir giriş yaptı. Keçiörengücü'nü 1-0, Kocaelispor'u da 2-0 ile geçen Arda Turan'ın öğrencileri dün de Tuzlaspor deplasmanında gol şov yaptı. Rakibini 5-0 ile mağlup ederek 3'te 3 yaptılar ve 9 puana ulaştılar. Eyüpspor'un gollerini Mustafa Pektemek, Robin Yalçın, Ahmed Kutucu (2) ve Luccas Claro kaydetti. Ligde 3 maç sonunda rakip ağları 8 defa sarstılar. Kalelerinde henüz gol görmediler.

Turan: Böyle devam

Eyüpspor'un hocası Arda Turan maç sonu çok mutluydu. Genç çalıştırıcı "Bu şekilde devam etmeliyiz. Bu takım Süper Lig'e yükselmek için kuruldu" dedi. Öğrencilerini tebrik etti.

Caner'in boşu yok

Türk futbolunun efsane isimlerinden Caner Erkin'in Eyüpspor kariyeri müthiş başladı. Keçiörengücü maçında 1 gol attı. Kocaelispor'a karşı 1 gol, 1 asistle oynadı. Dün de asistini yaptı.

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