Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor 0 - 0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sakaryaspor 0 - 0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz sona erdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 21:21 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 21:24
Sakaryaspor 0 - 0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda da rakipler birbirine üstünlük kuramayınca mücadele başladığı gibi 0-0 bitti.

Bu sonucun ardından Sakaryaspor ve Gençlerbirliği puanlarını 4'e çıkardı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Samet Özkul, Mehmet Şengül

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Bülent Uzun, Rotman, Ndlovu (Dk. 58 Muhammed Akarslan), Burak Süleyman (Dk: 84 Bülent Cevahir), Nalepa (Dk. 65 Çağlayan Menderes), Erdi Dikmen, Hakan Yavuz (Dk. 46 Kasongo), Rodriguez (Dk. 46 Roshi), Erdi Dikmen, Mikail Okyar

Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Wu, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 36 Enes Keskin), Erdal Öztürk (Dk. 46. Akabueze), Yatabare (90+7 Oltan Karakullukçu), Nzaba, Yasin Güreler, Alperen Babacan, Rodrigues (Dk. 85 Ensar Kemaloğlu), Uğur Akdemir, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 85 Da Silva)

Sarı kart: Dk. 52 Rodrigues, Dk. 90+8 Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği)

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