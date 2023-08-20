Sakaryaspor 0 - 0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci yarıda da rakipler birbirine üstünlük kuramayınca mücadele başladığı gibi 0-0 bitti.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor ve Gençlerbirliği puanlarını 4'e çıkardı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Samet Özkul, Mehmet Şengül
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Bülent Uzun, Rotman, Ndlovu (Dk. 58 Muhammed Akarslan), Burak Süleyman (Dk: 84 Bülent Cevahir), Nalepa (Dk. 65 Çağlayan Menderes), Erdi Dikmen, Hakan Yavuz (Dk. 46 Kasongo), Rodriguez (Dk. 46 Roshi), Erdi Dikmen, Mikail Okyar
Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Wu, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 36 Enes Keskin), Erdal Öztürk (Dk. 46. Akabueze), Yatabare (90+7 Oltan Karakullukçu), Nzaba, Yasin Güreler, Alperen Babacan, Rodrigues (Dk. 85 Ensar Kemaloğlu), Uğur Akdemir, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 85 Da Silva)
Sarı kart: Dk. 52 Rodrigues, Dk. 90+8 Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği)