Haberler TFF 1.Lig Giresunspor 6 oyuncu ile profesyonel sözleşme imzalandı

Giresunspor 6 oyuncu ile profesyonel sözleşme imzalandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 6 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 18:07
Giresunspor 6 oyuncu ile profesyonel sözleşme imzalandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da 6 genç oyuncu ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törende, altyapıdan A takıma yükselen Ahmet Lütfü Kara, Ali Emirhan Akçay ve Muhammed Miraç Çakıroğlu ile 3'er yıllık, Arda Cebeci, Barış Gün ve Mehmet Keskin ile 5'er yıllık sözleşme imzalandı.

Ayrıca mevcut kadroda yer alan Göktan Cörüt, Fatih Yılmaz, Furkan Kütük, Emre Nizam, Anıl Yiğit Çınar, Kasım Alperen Koşker, Şahin Dik ve Metin Caner Akbayrak'ın profesyonel sözleşmeleri de yenilendi.

Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak, genç oyuncuların profesyonel sözleşmelerinin hayırlı olmasını diledi.

Bodrum FK maçından puan alamadıkları için üzgün olduklarını belirten Yamak, ancak gençlerin verdiği mücadelenin kendilerini onurlandırdığını aktardı.

Yamak, ekip olarak gençlere çok değer verdiklerinin altını çizerek, "Camiamızdan da bu çocuklara aynı şekilde değer verdiklerini göstermelerini istiyoruz. Şu anda Giresunspor'umuzun geleceği ve şehrin umutları, bu çocukların sahada gösterecekleri mücadele ile belirlenecektir. Şu an hem şehir olarak hem de takım olarak bir uçurumun kenarındayız." ifadelerini kullandı.

Takımın yaş ortalamasının 20,9 olduğunu vurgulayan Yamak, şunları kaydetti:

"Burada genç oyuncularımızı hem yarıştıracak hem de yetiştireceğiz. Bu noktada taraftarlarımızdan ve Giresunlulardan çocuklarımıza destek vermelerini ve inanmalarını bekliyoruz. Bu çocuklara vereceğimiz tribündeki destek, sahadaki destek, sosyal medyadaki destek ve maddi manevi destekler, onları pozitif etkileyecektir. Yapılan negatif şeyler ise onların sahadaki performansını bozacak ve onları faklı yönlere götürecektir. Bizim şehir olarak, birlik ve bütünlük içinde bu çocuklara inanmamız ve onlara destek olmamız gerekiyor."

DİĞER
Şendul Şaban'ın minik yıldızı öyle bir isim çıktı ki duyan şaştı kaldı! Meğer usta oyuncunun kızıymış!
HDPKK'dan İmamoğlu'na "Partiler üstü İstanbul ittifakı' yanıtı: "Bizim çizgimize in desteğimizi al" mesajı
G.Saray'da bir ayrılık daha!
Fenerbahçe'de krizin adı: Altay Bayındır!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şanlıurfaspor evinde Altay'ı devirdi!
Forvet Bruno Eyüpspor'da
SPOR SMART CANLI İZLE
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
Kimsenin bilmediği püf noktalarıyla Patlıcanlı kuzu etli pilav tarifi
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Kitija Laksa'yı transfer etti! F.Bahçe Kitija Laksa'yı transfer etti! 18:48
Giresunspor 6 oyuncusuna profesyonel sözleşme imzaladı! Giresunspor 6 oyuncusuna profesyonel sözleşme imzaladı! 18:07
Alex Chamberlain: Benim için bir meydan okuma Alex Chamberlain: Benim için bir meydan okuma 16:47
İspanyol kaleci David Raya Arsenal'da! İspanyol kaleci David Raya Arsenal'da! 16:50
Samsunspor-F.Bahçe maçına taraftarlardan yoğun ilgi! Samsunspor-F.Bahçe maçına taraftarlardan yoğun ilgi! 17:45
M. City'e Kevin De Bruyne'den kötü haber! M. City'e Kevin De Bruyne'den kötü haber! 18:04
Daha Eski
2023 AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 14:55
G.Saray - O.Ljubljana maçı saat kaçta? G.Saray - O.Ljubljana maçı saat kaçta? 15:19
Ndombele F.Bahçe'ye! Bonservisi belli oldu Ndombele F.Bahçe'ye! Bonservisi belli oldu 15:27
M.City - Sevilla maçı saat kaçta? M.City - Sevilla maçı saat kaçta? 15:34
Transfer bombası! Al-Nassr'dan sürpriz teklif Transfer bombası! Al-Nassr'dan sürpriz teklif 16:01
Trabzonspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor Trabzonspor'da ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor 16:44