"Zorlukları aşacağız"

Altay'ın tecrübeli oyuncusu Ceyhun Gülselam, bu sezon daha iyi bir yıl olacağını söyledi. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Kampta iyi çalışıyoruz ve bunu da lige yansıtmak için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Zorlukları aşacak kadroya sahibizTaraftarlarımızın ve camiamızın desteğiyle başarılı bir sezon yaşamayı umuyoruml" ifadelerini kullandı.
Altay'ın tecrübeli oyuncusu Ceyhun Gülselam, bu sezon daha iyi bir yıl olacağını söyledi. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Kampta iyi çalışıyoruz ve bunu da lige yansıtmak için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Zorlukları aşacak kadroya sahibizTaraftarlarımızın ve camiamızın desteğiyle başarılı bir sezon yaşamayı umuyoruml" ifadelerini kullandı.