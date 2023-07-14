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Sackey hamlesi

Bu sezon Süper Lig’i hedefleyen Kocaelispor, Ümraniyespor’dan ayrılan Ganalı ön libero İsaac Sackey için girişimlerde bulunuyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Sackey hamlesi

1 . Lig'in iddialı ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktörlüğe Ertuğrul Sağlam'ı getirdikten sonra transfere hız verdi. Yeşil-siyahlılar, son olarak Ümraniyespor'dan ayrılan Ganalı ön libero İsaac Sackey'i radarına aldı. Mali açıdan bonservis bedeli ödemek istemeyen Körfez temsilcisi, bonservisi elindeki 29 yaşındaki dinamoyla görüşmelerini sürdürüyor. Fiyat konusunda arada kalan ufak pürüzlerin giderilmesine çalışıldığı öğrenildi. Kariyerinde Hatayspor, Alanyaspor ve Denizlispor gibi takımların formasıyla Süper Lig'de 4 sezon geçiren Sackey, geçen sezon Ümraniyespor'da oynadığı 32 maçta 2 asist yaptı.

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