Avantajı alacağız!

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında yarın Eyüpspor'la karşılaşacak Bodrumspor, avantajlı bir sonuç alacağına inanıyor. İki ayaklı maçların zor olduğunu belirten yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Çekişmeli ve zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Böyle karşılaşmaların öncesinde favori olmaz. Biz ilk maçı istediğimiz skorla tamamlayıp daha sonra da sahamızda adımızı finale yazdırmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Zorlu karşılaşma öncesinde ligin yeni ekibi Bodrumspor'un deplasmandaki istatistiği de camiayı umutlandırıyor. Yeşil-beyazlılar, normal sezonda Samsunspor'un ardından dış sahada en başarılı ikinci takım oldu. Deplasmanda 18 karşılaşmaya çıkan Ege temsilcisi 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti. 31 puanla ikinci sıraya yerleşti.