Haberler TFF 1.Lig Alpaslan Öztürk attığı müthiş golü anlattı!

Alpaslan Öztürk attığı müthiş golü anlattı!

Eyüpspor'un Sakaryaspor’u 1-0 yendiği Spor Toto 1. Lig Play-Off ilk tur maçının tek golünü atan Alpaslan Öztürk, "Topu kontrol ettiğim anda vurmak istedim. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Güzel bir gol" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 23:44
Alpaslan Öztürk attığı müthiş golü anlattı!

Spor Toto 1. Lig Play-Off ilk tur maçında Eyüpspor, Sakaryaspor'u Alpaslan Öztürk'ün golüyle 1-0 mağlup ederek yarı finalde Bodrumspor'un rakibi oldu.

Maçın tek golünü atan Eyüpsporlu Alpaslan Öztürk, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Öztürk, "Bu maçın kahramanı ben değilim. Bu maçın kahramanı teknik ekibimiz, futbolcu arkadaşlar, başkanlarımız, tesiste çalışanlarımız. Bu maçın kahramanı onlar." ifadelerini kullandı.

"ARDA HOCA BENİM İÇİN İDOL"

Hocası Arda Turan'dan övgüyle bahseden 29 yaşındaki futbolcu, "Arda Turan hocamız benim için hocadan fazla. İdol, ağabey, yol gösterendir." dedi.

Alparslan Öztürk attığı gol içinse "Golüm güzeldi. Topu kontrol ettiğim anda vurmak istedim. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Bugün oldu çok şükür. Güzel bir gol." yorumunu yaptı.

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