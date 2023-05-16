Altınordu kötü seriyi bitirecek

Ligde 3 maçtır kazanamayan Altınordu, Erzurumspor karşısına bu seriye son vermek için çıkacak. İzmir ekibinin teknik patronu Hasan Özer, kazanan takımın düşme hattında rahat bir nefes alacağı maçı kazanmak istediklerini söyledi. Özer, "Son iki hafta öncesinde elimizde önemli bir şans var. Kazanarak kötü seriyi bitirip ligde kalan taraf olmak istiyoruz" dedi.
Ligde 3 maçtır kazanamayan Altınordu, Erzurumspor karşısına bu seriye son vermek için çıkacak. İzmir ekibinin teknik patronu Hasan Özer, kazanan takımın düşme hattında rahat bir nefes alacağı maçı kazanmak istediklerini söyledi. Özer, "Son iki hafta öncesinde elimizde önemli bir şans var. Kazanarak kötü seriyi bitirip ligde kalan taraf olmak istiyoruz" dedi.