Haberler TFF 1.Lig Ali Palabıyık 3 aylık aranın ardından düdük çalacak

Ali Palabıyık 3 aylık aranın ardından düdük çalacak

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını yöneten Ali Palabıyık, 3 ay aranın ardından Altınordu-Bandırmaspor karşılaşmasında düdük çalacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 14:32
Ali Palabıyık 3 aylık aranın ardından düdük çalacak

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre 30 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak Altınordu - Bandırmaspor karşılaşmasında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Palabıyık, en son Süper Lig'in 22. haftasında, 2 Ocak Pazartesi günü Adana Demirspor'un, evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı müsabakayı yönetmiş ve maç bitiminde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'a kırmızı kart göstermişti.

Tecrübeli hakemin, söz konusu mücadelenin ardından hakem olarak bir maça ataması yapılmadı. Palabıyık, 4 gün önce yani 24 Nisan Pazartesi günü ise Sakaryaspor ile Boluspor'un 1-1 berabere kaldığı müsabakada VAR koltuğunda oturmuştu.

DİĞER
SON DAKİKA: Dursun Özbek, TFF Başkanı'na Ali Koç için ne dedi? "Beşiktaş derbide favori çünkü..."
Müge Anlı hastalığını ilk kez canlı yayında itiraf etti! “Söylemiyordum ama söyleyeyim” deyip açıkladı! Meğer sesinin böyle çıkması...
Oliveira açıkladı! "Icardi ve Gomis olayı..."
Barça'dan F.Bahçe'ye geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Spor Toto 1. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı!
Gençlerbirliği - Bodrumspor maçı saat kaçta?
KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI SON DAKİKA
DİB-MBSTS NE ZAMAN?
E-YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Azerbaycan GP'sinde antrenman turları tamamlandı! Azerbaycan GP'sinde antrenman turları tamamlandı! 14:45
3 ay sonra ilk kez düdük çalacak! F.Bahçe... 3 ay sonra ilk kez düdük çalacak! F.Bahçe... 14:32
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 14:19
Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nden takviye! Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nden takviye! 14:14
Spor Toto 1. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı! Spor Toto 1. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı! 13:30
Lecce - Udinese maçı saat kaçta? Lecce - Udinese maçı saat kaçta? 11:29
Daha Eski
Spezia - Monza maçı saat kaçta? Spezia - Monza maçı saat kaçta? 11:32
Olaylı Real-Partizan maçıyla ilgili karar verildi! Olaylı Real-Partizan maçıyla ilgili karar verildi! 11:34
Bochum - Dortmund maçı saat kaçta? Bochum - Dortmund maçı saat kaçta? 11:40
G.Saray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor G.Saray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor 11:46
Boston Celtics yarı finalde! Boston Celtics yarı finalde! 12:11
2027 FIBA Dünya Kupası'nın ev sahibi açıklandı! 2027 FIBA Dünya Kupası'nın ev sahibi açıklandı! 12:14