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Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı sonrası Sinan Kaloğlu: Bu ligden düşmeyeceğiz

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, 2-0 kazandıkları Eyüpspor maçı ile ilgili, “Bu skor bizim için çok büyük moral oldu. Umutlarımızı yeşertti. Bu ligden düşmeyeceğiz” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 00:26 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 00:27
Eyüpspor - Gençlerbirliği maçı sonrası Sinan Kaloğlu: Bu ligden düşmeyeceğiz

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımını gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Sinan Kaloğlu, "Harika mücadele, harika oyun. Ruhlarını ortaya koydular. Ne kadar karakterli harika bir kalbi olduğunu gösterdi takım. Alınan son sonuçlar bir futbolcu psikolojisi için kolay değildi. En saygı duyulan takıma karşı verilen mücadele ve oyun takdire şayandı. Kolay maç olmadı. Geldiğimiz ilk günden itibaren oyuncularımızın bu maçı kazanacağına inandık. İlk günden itibaren Eyüpspor'u iyi analiz ederek, antrenmanlarla mental enerjileri yükselterek hazırlandık. İnanılmaz mücadele gösterdiler. İyi oyun rakibin iyi ayaklarının alan ve zaman oluşturduğu anları bertaraf ettik. Topun bizde olmasını istedik. Nitekim skor alana kadar bunu yaptık. Birlik olma zamanı. Bu skor bizim için çok büyük moral oldu. Umutlarımızı yeşertti. Bu ligden düşmeyeceğiz. Bu enerjimizle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"KİRALIK OYUNCUNUN TAKIMINA KARŞI BÖYLE PERFORMANS GÖSTERMESİ YÖNETİMİ ÜZMÜŞ OLABİLİR"
Karşılaşmada Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın Eyüpspor'dan kiralık olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen futbolcu Mete Kaan Demir'e yönelik verdiği tepkiyi değerlendiren Kaloğlu, "Eyüpspor başkanımızın değerli bir kalbi var biliyorum. Eyüpspor için her şeyin iyi olmasını istiyor. Çok büyük paralar harcadı. Haliyle o sonuçlar gelmediği zaman kendisi de sinirli olmuş olabilir. Mete Kaan Türk futbolunun yeni yüzüdür. Ne kadar yetenekli bir futbolcu olduğunu gösterdi. Bizim Mete Kaan Demir'e bu maçta çok ihtiyacımız vardı. Bizi de yanıltmadı. Kiralık oyuncunun kendi takımına böyle performans göstermesi Eyüpspor taraftarını ve yönetimini üzmüş olabilir. Başkanla da konuştum. Bugün biraz sinirli ama yarın sakinleşebilir. Futbolun içinde bunlar var. Mete Kaan Eyüpspor'un oyuncusu ama bizim şu an en çok ihtiyacımız olan oyuncuların başında geliyor" ifadelerini kullandı.

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