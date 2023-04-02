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Samsun kasırgası

Spor Toto 1. Lig’in lideri Samsunspor, kritik mücadelede Pendikspor’u Tanque (2), Zeki Yavru ve Yusuf’un golleriyle mağlup edip yenilmezlik serisini 20 maça çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 06:50
Samsun kasırgası

Spor Toto 1. Lig'de zirvenin sahibi Samsunspor, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kırmızı-beyazlılar, nefes kesen mücadelede Pendikspor'u 4-2 yenerek müthiş serisini sürdürdü. 2'de Tanque ile öne geçen Samsun, 5'te Alim'in kırmızı görmesiyle 10 kişi kaldı. 31'de Tanque skoru 2-0'a getirdi. 45'te Regattin'in penaltısıyla skor 2-1 oldu ve devre böyle bitti. Pendik 55'te Kappel ile skoru 2-2 yaptı. Ancak 83'te Zeki Yavru Samsun'u 3-2 öne geçirdi. 90'da Yusuf'un golü skoru belirledi: 4-2. Samsunspor bu g

'Kazanmak önemliydi'

YILPORT Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, galibiyet nedeniyle takımını kutladı. Tecrübeli hoca, "Erken bir golle öne geçtik ama 5. dakikada 10 kişi kaldık. Buna rağmen 2-0'ı bulduk. Sonrasında maç 2-2 oldu. Eksik olmamıza rağmen müthiş mücadele ettik ve kazanmayı bildik. Oyuncularımı kutluyorum. Hedefimiz için kazanmak önemliydi" dedi.

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