Samsun kasırgası

Spor Toto 1. Lig'de zirvenin sahibi Samsunspor, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kırmızı-beyazlılar, nefes kesen mücadelede Pendikspor'u 4-2 yenerek müthiş serisini sürdürdü. 2'de Tanque ile öne geçen Samsun, 5'te Alim'in kırmızı görmesiyle 10 kişi kaldı. 31'de Tanque skoru 2-0'a getirdi. 45'te Regattin'in penaltısıyla skor 2-1 oldu ve devre böyle bitti. Pendik 55'te Kappel ile skoru 2-2 yaptı. Ancak 83'te Zeki Yavru Samsun'u 3-2 öne geçirdi. 90'da Yusuf'un golü skoru belirledi: 4-2. Samsunspor bu g



'Kazanmak önemliydi'

YILPORT Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, galibiyet nedeniyle takımını kutladı. Tecrübeli hoca, "Erken bir golle öne geçtik ama 5. dakikada 10 kişi kaldık. Buna rağmen 2-0'ı bulduk. Sonrasında maç 2-2 oldu. Eksik olmamıza rağmen müthiş mücadele ettik ve kazanmayı bildik. Oyuncularımı kutluyorum. Hedefimiz için kazanmak önemliydi" dedi.