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Yalçın Koşukavak: Bireysel hatalarla maç bizden uzaklaştı

Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak maçın ardından yaptığı açıklamada, “Böyle zor saha şartlarında fiziksel olarak rakibin bazı üstünlükleri vardı. Bireysel hatalarla maç bizden uzaklaştı” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 23:43
Yalçın Koşukavak: Bireysel hatalarla maç bizden uzaklaştı

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Manisa FK, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 4-2'lik skor ile mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Yağışlı bir havada oynayıp ikili mücadelesinin bol olacağını biliyorduk. Zeminin bu kadar kötü olacağını tahmin etmemiştim. Süper Lig'de de buraya gelmiştim. Bu kadar kötü olacağını beklemiyordum. Zemin çok ağırlaştı ve işimiz zorlaştı. Saha şartları böyle olunca oyun ikili mücadeleye döndü. Rizepsor'un kuvvetli oyuncuları, bizim ise daha çok bireysel oyuncu topluluğumuz var. Bireysel çok top kaybedip hata yaptık. Böyle zor saha şartlarında fiziksel olarak rakibin bazı üstünlükleri vardı. Bireysel hatalarla maç bizden uzaklaştı" diye konuştu.

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