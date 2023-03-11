Bolu seriye son verecek

Ligde dört maçtır kazanamayan Boluspor, bugün 13.30'da Tuzlaspor'a konuk olacak. Kırmızı-beyazlılar, kötü gidişe son vermek için sahaya çıkacak. 3 puanı istediklerini belirten Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, "Play-off'u çok istiyoruz. Bunun için kazanmak zorundayız" dedi.
Ligde dört maçtır kazanamayan Boluspor, bugün 13.30'da Tuzlaspor'a konuk olacak. Kırmızı-beyazlılar, kötü gidişe son vermek için sahaya çıkacak. 3 puanı istediklerini belirten Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, "Play-off'u çok istiyoruz. Bunun için kazanmak zorundayız" dedi.