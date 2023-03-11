Haberler TFF 1.Lig Bolu seriye son verecek

Bolu seriye son verecek

Ligde dört maçtır kazanamayan Boluspor, bugün 13.30'da Tuzlaspor'a konuk olacak. Kırmızı-beyazlılar, kötü gidişe son vermek için sahaya çıkacak. 3 puanı istediklerini belirten Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, "Play-off'u çok istiyoruz. Bunun için kazanmak zorundayız" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Bolu seriye son verecek
Ligde dört maçtır kazanamayan Boluspor, bugün 13.30'da Tuzlaspor'a konuk olacak. Kırmızı-beyazlılar, kötü gidişe son vermek için sahaya çıkacak. 3 puanı istediklerini belirten Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, "Play-off'u çok istiyoruz. Bunun için kazanmak zorundayız" dedi.
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