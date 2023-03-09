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Bandırmaspor Teknik Direktörü İlker Püren play off için çalışacaklarını söyledi!

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor evinde Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Bandırmaspor'un teknik direktörü İlker Püren, play-off için pes etmeden çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 19:43
Bandırmaspor Teknik Direktörü İlker Püren play off için çalışacaklarını söyledi!

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında ağırladığı Eyüpspor'a 1-0 yenilen Beyçimento Bandırmaspor'un teknik direktörü İlker Püren, play-off hedefi doğrultusunda pes etmeden yollarına devam edeceklerini söyledi.

Püren, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, belirledikleri oyun planını 80. dakikaya kadar uyguladıklarını kaydetti.

Kulübün hedefleri doğrultusunda bir oyun modeli oluşturacaklarını belirten Püren, şöyle konuştu:

"Son ana kadar hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Bundan sonraki maçlarımızda belki ilk 2 şansımızı azaltmış olabiliriz ama oyuncularımla beraber hiç yılmadan, motivasyonumuzu bozmadan play-off için ilerlememiz gerekiyor. Bunun için var gücümüzle çalışacağız. Antrenörlüğe başladığım günden beri hiçbir mağlubiyetin faturasını başkasına çıkarmadım. Başarmak istiyorsak öz eleştirimizi yapmamız gerekiyor. Hakemlerle ilgili ilk defa bir serzenişim olacak, belki direkt sonuca etki edecek bir kararları olmadı ama oyunun gidişatını etkileyecek kararlarda takdir haklarını genelde hep rakipten yana kullandılar. Biz ne kadar kendi görevlerimizde dikkat ediyorsak, aynı hassasiyeti onlardan da bekliyorum."

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