BB Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü: 0-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 25. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Ankara Keçiörengücü'nü Çaykur Didi Stadyumu'nda konuk etti.

Ankara Keçiörengücü, ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona eren mücadelenin 87. dakikasında Muhammed Furkan Özhan kendi kalesine attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım, 18 puanda kalırken konuk ekip ise puanını 43'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR



22. dakikada sağ kanattan Muhammed'in yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Bardhi'nin kafa vuruşunda kaleci Mehmet Göktuğ topu kornere gönderdi.



45+4. dakikada sol kanatta topla buluşan Cengizhan'ın ortasıyla kaleciden seken topa dokunan Rosheuvel meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak hakem Yunus Dursun golü ofsayt nedeniyle iptal etti.



71. dakikada topla ceza sahası için giren Eren yerden pasını verdi. Pozisyonunda devamında Rosheuvel ayağını uzattı ancak topa dokunamadı.



87. dakikada Bekir Karadeniz'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Muhammed Furkan'a çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1