Yeni Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinden sonra Lig'ten çekilme kararı almıştı.

TFF'nin açıkladığı kurala göre deprem nedeniyle Lig'lerinden çekilen takımların futbolcuları diğer takımlara transfer olabilir ve yabancı olan futbolcular yabancı sınırına takılmadan kadroya alınabilir şeklindeydi.

Yeni Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları ve gittikleri takımları açıkladı.

Devre arasında süpriz bir karar ile sözleşmesi fehsedilen Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül'de takımdan ayrılanlar arasında.