Haberler TFF 1.Lig Yeni Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı

Yeni Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı

Deprem nedeniyle Lig'ten çekilen Yeni Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 16:12 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 16:25
Yeni Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinden sonra Lig'ten çekilme kararı almıştı.

TFF'nin açıkladığı kurala göre deprem nedeniyle Lig'lerinden çekilen takımların futbolcuları diğer takımlara transfer olabilir ve yabancı olan futbolcular yabancı sınırına takılmadan kadroya alınabilir şeklindeydi.

Yeni Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları ve gittikleri takımları açıkladı.

Devre arasında süpriz bir karar ile sözleşmesi fehsedilen Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül'de takımdan ayrılanlar arasında.

Y. Malatyaspor'da 2 ayrılık! "Bu vefasızlığı asla unutmayacağız" Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika: Beşiktaş'tan dev Borini hamlesi! Bomba transferde yıldız oyuncusunu verecek...
Bircan Bali canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü! "Baraj patladı" yalanını yayıp günah çıkartmıştı "Hesap vereceksin Oğuzhan Uğur"
Kulübünden flaş açıklama! G.Saray...
Beşiktaş'ta büyük kriz! Antalyaspor maçında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Manisa FK Doğukan Emeksiz'i transfer etti
Bodrumspor Ronaldo'yu renklerine bağladı!
Evim Yuvam Olsun kampanyası nedir, kimler başvurabilir?
Şaban ayı orucu hangi günler tutulur, sevabı nedir?
Şaban ayı ne zaman başlıyor 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Valencia ve Icardi için bomba transfer iddiası! Valencia ve Icardi için bomba transfer iddiası! 16:44
Djokovic Steffi Graf'ın rekoruna ortak oldu Djokovic Steffi Graf'ın rekoruna ortak oldu 16:35
Tayvan Basketbol Ligi'nde dev kavga Tayvan Basketbol Ligi'nde dev kavga 16:30
Serdar Dursun'dan depremzede Ömer'e ziyaret! Serdar Dursun'dan depremzede Ömer'e ziyaret! 16:17
Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı Malatyaspor takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı 16:11
Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi 18 eksik! Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi 18 eksik! 16:11
Daha Eski
'Türkiye' yazılı topa vurmayan Enes'e Trabzonspor forması! 'Türkiye' yazılı topa vurmayan Enes'e Trabzonspor forması! 16:10
Osimhen ve Kvaratskhelia Napoli’yi sırtlıyor Osimhen ve Kvaratskhelia Napoli’yi sırtlıyor 15:57
Kayserispor Onur Bulut transferini mahkemeye taşıyor Kayserispor Onur Bulut transferini mahkemeye taşıyor 15:49
Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Alanyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 15:40
G.Saray da istiyordu! F.Bahçe'de flaş Dybala gelişmesi G.Saray da istiyordu! F.Bahçe'de flaş Dybala gelişmesi 15:34
Stefan Kuntz ile Enes Ünal buluştu! Stefan Kuntz ile Enes Ünal buluştu! 15:32