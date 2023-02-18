Sefa dönüşe hazır

Altınordu eski oyuncusu Sefa Yılmaz'a kanca attı. İzmir ekibi, Çaykur Rizespor forması giyen sağ kanat ile bir süredir görüşme halinde. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sefa da kırmızı-lacivertli takıma dönmek istiyor. 33 yaşındaki kanat, bu sezon 21 maçta 2 kez ağları sarstı.
Altınordu eski oyuncusu Sefa Yılmaz'a kanca attı. İzmir ekibi, Çaykur Rizespor forması giyen sağ kanat ile bir süredir görüşme halinde. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sefa da kırmızı-lacivertli takıma dönmek istiyor. 33 yaşındaki kanat, bu sezon 21 maçta 2 kez ağları sarstı.