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Sefa dönüşe hazır

Altınordu eski oyuncusu Sefa Yılmaz'a kanca attı. İzmir ekibi, Çaykur Rizespor forması giyen sağ kanat ile bir süredir görüşme halinde. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sefa da kırmızı-lacivertli takıma dönmek istiyor. 33 yaşındaki kanat, bu sezon 21 maçta 2 kez ağları sarstı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Sefa dönüşe hazır
Altınordu eski oyuncusu Sefa Yılmaz'a kanca attı. İzmir ekibi, Çaykur Rizespor forması giyen sağ kanat ile bir süredir görüşme halinde. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sefa da kırmızı-lacivertli takıma dönmek istiyor. 33 yaşındaki kanat, bu sezon 21 maçta 2 kez ağları sarstı.
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