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Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK teknik direktör Levent Eriş ile yollar ayrıldığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 16:41
Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak Altaş Denizlispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü'nde flaş gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Levent Eriş ile yollarını ayırdı. Deneyimli teknik adam yönetimle yaptıkları görüşmede karşılıklı olarak anlaştıklarını açıkladı.

Manisa FK'nın ve Manisa şehrinin kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade eden Levent Eriş, "Ben Manisa'da şampiyonluklar yaşadım. Bu kent benim için çok kıymetli. Manisa Futbol Kulübü'yle de yollarımızın ayrılması gerekiyordu. Burayı ben her zaman çok seviyorum" dedi. Bu sezon başında Manisa FK'nın başına geçen 60 yaşındaki çalıştırıcı, 20 lig maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

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