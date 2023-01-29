Haberler TFF 1.Lig Yeni Malatyaspor Eyüpspor: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Yeni Malatyaspor Eyüpspor: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

TFF 1. Lig'de Yeni Malatyaspor sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi Yeni Malatyaspor oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 18:18
Yeni Malatyaspor Eyüpspor: 2-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri Ogün Özçiçek ve Cengizhan Akgün kaydetti. Eyüpspor'un tek golü ise Yonathan Del Valle'den geldi. Ayrıca ev sahibi ekipte Burak Kavlak çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 3 maç sonra kazandı ve 16 puana yükseldi. Eyüpspor ise üst üste 2. kez mağlup olarak 31 puanda kaldı.

Ligin 23. haftasında Eyüpspor sahasında Bodrumspor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

DİĞER
Aleyna Tilki'nin güzel annesi Havva Öztel taytını çekti spor paylaşımı ile yürek hoplattı! Havva Öztel'in spor pozuna karın kasları damga vurdu!
Bülent Ersoy transparan kıyafetiyle ortalığı yıktı geçti! Seda Sayan, Safiye Soyman ve Seren Serengil'den yorum gecikmedi: "Olay..."
G.Saray'dan sürpriz hamle! Liverpool'la görüşüyor
F.Bahçe'de Henrique ve Alioski şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Keçiörengücü ve Altay yenişemedi
Bodrumspor Adanaspor'u devirdi
Kar kapıya dayandı: İstanbul donacak!
2023 hangi gün sahura kalkacağız?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Ocak 2023?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni Malatya sahasında Eyüpspor'u devirdi! Yeni Malatya sahasında Eyüpspor'u devirdi! 18:17
"Liderliği geri almak istiyoruz" "Liderliği geri almak istiyoruz" 18:13
Beşiktaş Emlakjet sahasında mağlup oldu! Beşiktaş Emlakjet sahasında mağlup oldu! 18:12
F.Bahçe'nin yeni transferi Oosterwolde İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni transferi Oosterwolde İstanbul'da! 17:59
F.Bahçe Kasımpaşa maçı 11'leri belli oldu! F.Bahçe Kasımpaşa maçı 11'leri belli oldu! 17:23
Sivasspor yeni golcüsünü açıkladı Sivasspor yeni golcüsünü açıkladı 17:13
Daha Eski
Milan'a evinde soğuk duş! Milan'a evinde soğuk duş! 17:03
G.Saray'dan sürpriz hamle! Liverpool'la görüşüyor G.Saray'dan sürpriz hamle! Liverpool'la görüşüyor 16:57
Keçiörengücü ve Altay yenişemedi Keçiörengücü ve Altay yenişemedi 16:52
F.Bahçe Mert ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu F.Bahçe Mert ile ilgileniyor mu? Canlı yayında duyurdu 16:51
Bodrumspor Adanaspor'u devirdi Bodrumspor Adanaspor'u devirdi 16:50
F.Bahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta? F.Bahçe - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 16:35