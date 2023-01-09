Haberler TFF 1.Lig Göztepe'den TFF'ye Sakaryaspor seyircisi için başvuru!

Göztepe'den TFF'ye Sakaryaspor seyircisi için başvuru!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe ikinci yarının ilk maçında oynayacakları Sakaryaspor taraftarı için TFF'ye başvuruda bulundu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 16:46
Göztepe'den TFF'ye Sakaryaspor seyircisi için başvuru!
Göztepe, ikinci devrenin ilk maçı olan Sakaryaspor müsabakasına rakip takım taraftarlarının yüzde 30'unun tribüne alınması için başvuruda bulundu.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Cumartesi günü Sakaryaspor ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekip, TFF'ye Sakaryasporlu taraftarların yüzde 30'unun tribüne alınması için başvuruda bulundu. Öte yandan ilk maçta da Sakaryaspor, misafir takım taraftarı için ayrılan bölümü arttırmıştı.

Deplasman taraftar kapasitesinin artırılması şu maddeye göre yapılıyor:

"Ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve il ya da ilçe spor güvenlik kurulunun uygun bulması halinde, en fazla yüzde 10 olan misafir takım seyirci kapasitesinin yüzde 30'a yükseltilebilir."
DİĞER
Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'nın fenomen eşi güzelliğiyle hayran bıraktı! "Yerli Barbara Palvin"
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise'nin Eurovision performansına olay gönderme: "O zamanlar bayağı kafa patlatmıştım..."
Jesus stopere eski öğrencisini istiyor!
Bomba iddia! Beşiktaş ve F.Bahçe derken...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jahovic'ten Göztepe'ye transfer mesajı!
Tuzlaspor Imbula'yı transfer etti!
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?
Yarın okul tatil mi? 10 Ocak kar tatili olan iller
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor Derbi sonrası transfer harekatı! Görüşmeler başlıyor 16:58
Göztepe'den TFF'ye seyirci başvurusu! Göztepe'den TFF'ye seyirci başvurusu! 16:46
Beşiktaş'tan Weghorst için resmi açıklama! Beşiktaş'tan Weghorst için resmi açıklama! 16:45
Başakşehir - Adana Demirspor maçı CANLI Başakşehir - Adana Demirspor maçı CANLI 16:11
Cüneyt Çakır: Saygı göstermeliyiz Cüneyt Çakır: Saygı göstermeliyiz 16:08
Galatasaray Nef - Merkezefendi maçı saat kaçta? Galatasaray Nef - Merkezefendi maçı saat kaçta? 16:06
Daha Eski
Kartal evinde kazandı! Kartal evinde kazandı! 15:53
Mertens Kapadokya'da misafir oldu! Mertens Kapadokya'da misafir oldu! 15:49
Şenol Güneş'ten Ersin Destanoğlu ile özel görüşme! Şenol Güneş'ten Ersin Destanoğlu ile özel görüşme! 15:47
Alanyaspor - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı Alanyaspor - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı 15:43
Bomba iddia! Beşiktaş ve F.Bahçe derken... Bomba iddia! Beşiktaş ve F.Bahçe derken... 15:39
Jahovic'ten Göztepe'ye transfer mesajı! Jahovic'ten Göztepe'ye transfer mesajı! 15:30