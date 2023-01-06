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Göztepe Mesut Emre Kesik ile yollarını ayırdı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe sezon başında Hertha Berlin'den kiralık olarak transfer edilen Mesut Emre Kesik ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 18:03
Göztepe Mesut Emre Kesik ile yollarını ayırdı!

İzmir temsilcisi Göztepe, sezon başında Hertha Berlin'den kiralık olarak transfer edilen Mesut Emre Kesik ile yollarının ayrıldığını duyurdu.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, transfer döneminde hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Colorado Springs Switchbacks FC'de forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Michee Ngalina'yı kadrosuna kattığını açıklamıştı. İzmir temsilcisinde bu kez de bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon başında Almanya'nın Hertha Berlin'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mesut Emre Kesik ile yollarını ayırdığını açıkladı. 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon Göztepe formasıyla biri Türkiye Kupası olmak üzere toplam 7 maça çıktı ve skor katkısı veremedi. Öte yandan oyuncunun Hertha Berlin'e geri döneceği de öğrenildi.

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