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Karşıyaka beklemede

Transferde 68 Aksaray Belediyespor'dan eski oyuncusu Ali Say'ı yuvaya döndüren Karşıyaka, diğer takviyeler için beklemeye geçti. Kanatlar ve forvet arkasına takviye yapacak İzmir ekibi, orta saha ile defansa da alternatif oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Yeşil-kırmızılıların bu hafta atağa kalkarak bazı isimleri imza aşamasına getirmesi bekleniyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 06:50
Karşıyaka beklemede
Transferde 68 Aksaray Belediyespor'dan eski oyuncusu Ali Say'ı yuvaya döndüren Karşıyaka, diğer takviyeler için beklemeye geçti. Kanatlar ve forvet arkasına takviye yapacak İzmir ekibi, orta saha ile defansa da alternatif oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Yeşil-kırmızılıların bu hafta atağa kalkarak bazı isimleri imza aşamasına getirmesi bekleniyor.
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