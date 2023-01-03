Karşıyaka beklemede

Transferde 68 Aksaray Belediyespor'dan eski oyuncusu Ali Say'ı yuvaya döndüren Karşıyaka, diğer takviyeler için beklemeye geçti. Kanatlar ve forvet arkasına takviye yapacak İzmir ekibi, orta saha ile defansa da alternatif oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Yeşil-kırmızılıların bu hafta atağa kalkarak bazı isimleri imza aşamasına getirmesi bekleniyor.
Transferde68 Aksaray Belediyespor'dan eski oyuncusu Ali Say'ı yuvaya döndüren Karşıyaka, diğer takviyeler için beklemeye geçti. Kanatlar ve forvet arkasına takviye yapacak İzmir ekibi, orta saha ile defansa da alternatif oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Yeşil-kırmızılıların bu hafta atağa kalkarak bazı isimleri imza aşamasına getirmesi bekleniyor.