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Altınordu Gökhan Ünal ile ilk maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Çaykur Rizespor ile önemli bir maça çıkacak. İzmir temsilcisi, Gökhan Ünal'ın teknik direktörlüğünde Karadeniz temsilcisini ağırlayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 13:34
Altınordu Gökhan Ünal ile ilk maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Erzurumspor FK'ya 2-1 yenilerek üst üste 8'inci mağlubiyetini alan Altınordu, Pazartesi günü ilk devrenin son maçında evinde Play-Off hattında yer alan Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Ramazan Keleş yönetecek. Karşılaşmanın biletleri VIP 200, numaralı tribün 50, misafir tribün 40 TL'den satışa sunuldu. Altınordu'da hafta içinde göreve gelen teknik direktör Gökhan Ünal ilk maçına çıkacak. İzmir ekibi haftaya 12 puanla 18'inci sırada, Karadeniz temsilcisi ise 29 puanla 5'inci basamakta girdi.

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