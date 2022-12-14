Bodrum’u yenecegiz

Spor Toto 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Yılport Samsunspor'da golcü Ahmet Sağat, iddialı konuştu. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'in normal sezonunu gol kralı olarak tamamlayan, bu sezon 15 maçta 7 gol, 3 asist katkısı sağlayan 26 yaşındaki santrfor, "Yeni Malatyaspor maçının analizini yaptık. Eksik yönlerimizi geliştirip daha iyi hazırlanacağız. Bodrumspor maçını da kazanmak için oynayacağız. Ziraat Türkiye Kupası'yla birlikte 9 maçtır yenilmiyoruz. Tüm şehrin, takımın hedefi zaten şampiyon olmak. Taraftarımızla bir bütünlük sağlarsak, bu hedefimize ulaşacağız" diye umut dağıttı.