Haberler TFF 1.Lig Bodrum’u yenecegiz

Bodrum’u yenecegiz

Samsunspor’un golcüsü Ahmet Sağat, “Y.Malatya beraberliğinin analizini yaptık. Eksik yönlerimizi geliştirip hazırlanacağız. Bodrumspor’u yenmek istiyoruz” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Bodrum’u yenecegiz

Spor Toto 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Yılport Samsunspor'da golcü Ahmet Sağat, iddialı konuştu. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'in normal sezonunu gol kralı olarak tamamlayan, bu sezon 15 maçta 7 gol, 3 asist katkısı sağlayan 26 yaşındaki santrfor, "Yeni Malatyaspor maçının analizini yaptık. Eksik yönlerimizi geliştirip daha iyi hazırlanacağız. Bodrumspor maçını da kazanmak için oynayacağız. Ziraat Türkiye Kupası'yla birlikte 9 maçtır yenilmiyoruz. Tüm şehrin, takımın hedefi zaten şampiyon olmak. Taraftarımızla bir bütünlük sağlarsak, bu hedefimize ulaşacağız" diye umut dağıttı.

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