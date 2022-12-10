Tuzlaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Tuzlaspor - Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 17. hafta maçında Tuzlaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tuzlaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TUZLASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tuzlaspor - Çaykur Rizespor maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports2 ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Tuzlaspor - Çaykur Rizespor | CANLI İZLE