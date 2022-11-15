Ban-Ban’da çıkış zamanı

Ligde son haftalardaki kötü gidişatın ardından Mustafa Gürsel'le yollarını ayıran Bandırmaspor, 2-1'lik Manisa FK galibiyetiyle hasrete son vermişti. Takımı Mesut Bakkal'a emanet eden bordo-beyazlıların yeni hedefi artık galibiyet serisi yakalamak olacak. Ligin ilk üç haftasını kayıpsız geçen Bandırmaspor, daha sonra üst üste iki defa kazanmayı başaramadı. Gelecek hafta Sakaryaspor'a konuk olacak Mesut Bakkal'ın öğrencileri bu şanssızlığı kırmak istiyor. Bandırmaspor 18 puanla play-off'u takip ediyor.

Bandırma, Manisa'yı 2-1 mağlup etti.